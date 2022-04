Genoa e Torino prima del Milan nel calendario di aprile della Lazio. I biancocelesti rincorrono l'obiettivo Europa, ma nei porssimi match dovranno stare attenti alle squalifiche, se non vorranno perdere pezzi importanti in difesa. Sono tre infatti i diffidati, tutti nel reparto arretrato.



Marusic, Luiz Felipe e Patric al prossimo giallo saranno inevitabilmente fermati dal giudice sportivo. Tutti e tre si portano dietro da un po' questa spada di Damocle. Per il montenegrin il doppio giallo a Cagliari un mese fa non ha azzerato il conteggio. Il centrale italo-brasiliano ha rimediato l'ultimo giallo addirittura a gennaio, contro la Salernitana, mentre lo spagnolo è a rischio da Fiorentina - Lazio..