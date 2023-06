Cambio di scenario per il futuro di Luis Alberto. Come scrive Il Messaggero questa mattina, dal Qatar è arrivata un'offerta d'ingaggio da 40 milioni in 5 anni per il centrocampista spagnolo, che potrebbe ora dire addio alla Lazio. Lotito era certo di una sua permanenza fino a pochi giorni fa. Sarri lo vorrebbe come punto fermo della rosa per il futuro. I discorsi per il rinnovo (l'attuale contratto scade nel 2025) si stavano avviando. Poi però l'Al Duhail, questo il nome del club interessato al Mago, è piombato come un fulmine a ciel sereno, rimettendo tutto in discussione. Secondo il quotidiano romano c'è anche già stato un contatto diretto tra le dirigenze. Il presidente biancoceleste però non mollerà l'osso facilmente: già rifiutata una prima offerta da 15 milioni di euro per il cartellino. La richiesta del patron capitolino per lasciar partire Luis Alberto è sempre di almeno 20 milioni.