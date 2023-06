Acquistato appena un anno fa per oltre 10 milioni di euro, Luis Maximiano non rientra più nei piani della Lazio, che quest'estate gli cercherà una nuova sistemazione. Sull'ex Granada c'è il Nottingham Forest, c'è già stato un sondaggio. La cessione del portoghese è la condizione per arrivare a Emil Audero, l'estremo difensore che vuole Sarri per affidargli i gradi di dodicesimo alle spalle di Ivan Provedel. La Sampdoria lo valuta 7 milioni, il club biancoceleste proverà ad abbassare la richiesta. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.