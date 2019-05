Tutto sospeso, Inzaghi verso l'ultimo atto? Ma nello stesso tempo si gioca il futuro. Come riporta il Messaggero il mister è convinto di aver fatto tanto nella sua gestione, è offeso di sentirsi messo in discussione, non ha gradito i nomi dei suoi successori agitati come spauracchi. Mihajlovic, De Zerbi, per qualcuno Inzaghi potrebbe addirittura dimettersi, ma ogni colpo di scena è rinviato a dopo mercoledì.



FUTURO INZAGHI - Su di lui ci sono molte squadre. Il Milan sta cercando un successore di Gattuso, alla Juventus non sono certi di nulla, martedì faranno i conti in casa per poi decidere. Anche due progetti importanti come Samp e Atalanta potrebbero bussare alla sua porta. Lotito da tempo annuncia rivoluzioni, adesso tutti sono concentrati sulla finale. Che potrebbe essere l'ultimo atto di Inzaghi.