"Di solito non compriamo squadre di calcio, non sapremmo come gestirle".

"Possiamo aiutare le società con i fan token per aumentare il coinvolgimento dei tifosi oppure diventare mainer sponsor o investitori".

Ospite speciale oggi a Formello.- fondatore e CEO di Binance, il main sponsor sulle maglie della Lazio di quest'anno -e incontrerà Lotito e la squadra.Sarà una visita breve per il magnate cinese delle criptovalute, in Italia da qualche giorno per promuovere il suo business., per lo sviluppo della colaborazione tra le due società., saputo della sua presenza nella Capitale questa settimana,, che però ieri ha spento ogni illusione dichiarando:Lo stesso CZ (così si fa soprannominare lui stesso, ndr) ha però ribadito la volontà di portare avanti la partnership con i biancocelesti: