"Io come sto? Un po’ acciaccato, però mancano due partite quindi stringiamo i denti"

C'è un tifoso d'eccezione oggi sugli spalti del. Ciro- fermato da un problema alla caviglia e per questo assente oggi a Formello, alla ripresa degli allenamenti della Lazio - si gode una giornata di riposo assistendo ai match in programma oggi agli. Intercettato dalle telecamere e da alcuni cronisti presenti, l'attaccante biancoceleste ha rilasciato dichiarazioni confortanti per i tifosi laziali:

La sua presenza lunedì a Torino contro la Juventus resta in dubbio, ma è certo che il numero 17 proverà in tutti i modi a non lasciare i compagni di squadra orfani dei suoi gol in queste battute finali del campionato.

Il bomber di Torre Annunziata ha anche speso qualche parola sulla sua passione per la racchetta: "Sono appassionato di sport in generale, ma il tennis e la Formula 1 sono quelli che mi piacciono di più, oltre al calcio.Ho conosciuto Fabio Fognini, un po’ di tempo fa e oggi sono venuto a fare il tifo per lui, mi piace come gioca.. Mi dispiace che non ci sia, gli avevo detto che mi sarebbe piaciuto vederlo, perché non lo avevo mai visto giocare dal vivo. Rientrare dopo un infortunio è sempre dura, ma lui è in gamba, tornerà più forte di prima".