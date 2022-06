Vavro al Copenaghen: oggi è la giornata decisiva. Lo scrive oggi Il Tempo, raccontando che la trattativa con la Lazio è prossima alla chiusura. Un punto di incontro si troverà tra i 4 e 5 milioni di euro a fronte dei quali i biancocelesti cederanno il cartellino del difensore a titolo defintivo al club danese. Resta solo da definire la formula del pagamento.



Il centrale slovacco intanto si continua ad allenare nella capitale della Danimarca. Da quando ci si è trasferito, a gennaio scorso, non ha mai nascosto la sua volontà di rimanere lì e di non tornare a Roma, dove non è mai riuscito ad ambientarsi. Il suo desiderio sembra ora prossimo a realizzarsi.