Programma intenso in casa Lazio prima di Natale. Dopo due giorni di riposo, oggi pomeriggio i biancocelesti torneranno in campo a Formello per la prima seduta di allenamento della settimana. Prima, alle 11, tutta la squadra parteciperà ai funerali di Mihajlovic.



Domani sera l'ormai tradizionale cena di squadra prenatalizia. Giovedì Immobile e compagni voleranno in Spagna, per giocare un'altra amichevole, contro l'Almeria (h18:30, diretta su SKY). Poi il rompete le righe per le festività. Dal 27 di nuovo tutti agli ordini di Sarri per iniziare la settimana di avvicinamento alla ripresa della Serie A.