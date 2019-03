La Lazio alle 15 tornerà ad allenarsi dopo il derby, Inzaghi ha concesso un giorno di riposo, oggi ci sarà la ripresa per preparare la partita contro la Fiorentina. In casa Lazio l'euforia è tanta, i tifosi inondano radio e canali ufficiali di congratulazioni e voglia di festeggiare. Come riporta il Corriere dello Sport, la società sta valutando se aprire o meno nei prossimi giorni i cancelli di Formello, il centro sportivo biancoceleste. Sono in tanti a chiederlo, pronti a festeggiare la larga vittoria nella stracittadina. Si attendono comunicazioni ufficiali, la Lazio ha tutto il tempo di preparare la gara di Firenze nei prossimi giorni, ma c'è voglia di festeggiare ancora con i giocatori. I tifosi premono, a breve si saprà qualcosa di più.