In arrivo le scuse di Immobile a Sarri e alla squadra. Questa mattina a Formello è atteso un chiarimento da parte del capitano della Lazio dppo lo sfogo di mercoledì al momento del cambio. Sarri in particolare ci è rimasto male, perché da un giocatore come lui si aspetta tutt'altro comportamento, per essere d'esempio agli altri. Oggi comunque i due avranno modo di confrontarsi e mettere fine alla questione, chiudendo definitivamente il caso.