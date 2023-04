Giornata di riposo per la. Sarri ha concesso 24 ore di relax ai suoi uomini prima di lanciarsi verso la sfida di sabato contro la Juventus. Così alcuni calciatori biancocelesti ne hanno approfittato per... imbracciare i fucili! Milinkovic, Hysaj, Zaccagni, Provedel, Marcos Antonio e altri ancora si sono dilettati in una sfida di paint ball, divertendosi a simulare scenari di guerra in divisa mimetica. Un po'di svago, per cementare ancora di più iul gruppo, immortalato anche sui social.