Inizia il conto alla rovescia verso Lazio - Bologna. Da oggi pomeriggio a Formello, con la ripresa degli allenamenti, si comincerà a lavorare con lo sguardo fisso sulla prima di campionato di domenica prossima. Sarri avrà tutti gli uomini a disposizione. Compreso Pedro, che non dovrebbe aver accusato ripercussioni dopo la botta subita sabato scorso in amichevole. Lo spagnolo, salvo sorprese, oggi sarà regolarmente in gruppo e si candida ad una maglia da titolare tra 5 giorni.



Agli ordini del mister dovrebbe esserci anche Luis Alberto. Condizionale d'obbligo, viste le ultime vicissitudini, ma il Mago è a Roma, ha smaltito la febbre dei giorni scorsi e, salvo sorprese, dovrebbe far parte dei convocati per l'esordio all'Olimpico contro gli uomini di Mihajlovic. Al tecnico la scelta sul se e come impiegarlo. Primo allenamento con i nuovi compagni anche per Provedel, che freme per iniziare la sua nuova avventura con l'aquila sul petto.