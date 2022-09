Rientro a Roma controvoglia per Ciro Immobile. Oggi previsti nuovi esami per lui. L'attaccante della Lazio avrebbe voluto seguire i compagni di Nazionale a Budapest per Ungheria-Italia, ma ieri - come riporta stamattina il Corriere dello Sport - in accordo con lo staff medico azzurro, è stato rimandato a casa. Nessuna ingerenza di Lotito, sottolinea il quotidiano. L'edema alla coscia non era ancora del tutto guarito. Anche per questo in giornata si sottoporrà ad ulteriori accertamenti, per rimettersi al più presto a disposizione di Sarri in vista della sfida contro lo Spezia di domenica prossima.