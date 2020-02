Una partita fondamentale: se la Lazio dovesse riuscire a battere l'Hellas Verona si ritroverebbe seconda in classifica, a pochi passi dalla Juventus, dopo aver scavalcato l'Inter. Il recupero della 17esima giornata è un'occasione d'oro per la squadra di Inzaghi, che nel turno infrasettimanale di domani se la vedrà con i ragazzi di Juric. 3 punti pesantissimi, lo stadio risponderà presente: la Nord, cuore pulsante del tifo organizzato, è esaurita, anche la Tribuna Tevere sarà piena. Si sfioreranno le 40mila presenze, e proprio i gruppi organizzati per Lazio - Verona. Ecco il comunicato degli Irriducibili diramato tramite i social de La Voce della Nord: "In occasione della partita Lazio - Verona di mercoledì, la Curva Nord sta preparando una bellissima sorpresa per la sua gente. Chiediamo quindi a tutti di non mancare e di venire presto allo stadio nonostante il turno infrasettimanale. All'interno dello stadio prestate attenzione alle indicazioni del gruppo".