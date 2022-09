A giungo non ci avrebbe scommesso nessuno. Eppure eccolo ancora a Formello, Sergej Milinkovic-Savic, alla settima stagione in maglia biancoceleste. E ora, a mercato chiuso, Lotito incontrerà il procuratore Mateja Kezman per proporre rinnovo e adeguamento.



Il classe '95 ha un contratto con la Lazio fino al 2024. L'idea del patron è di prolungare di un anno la scadenza, con un ritocco dell'ingaggio e l'inserimento di una clausola rescissoria, che possa favorire un'eventuale partenza del ragazzo verso grandi club internazionali.