Salutato il Mondiale con la sua Serbia (escluso nella fase a gironi), Milinkovic-Savic è al lavoro per smaltire il problema fisico alla caviglia. Lunedì intanto, Sarri lo aspetta a Formello e il centrocampista dovrebbe arrivare all’appuntamento con le idee più chiare in merito al suo futuro. Oggi infatti, svela il Corriere dello Sport, il classe 1995 incontrerà il suo agente per il fare il punto sulle offerte pervenute.