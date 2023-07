Ore febbrili in casa Lazio per arrivare a Samuele Ricci. I contatti tra Lotito e Cairo vanno avanti a oltranza per limare le distanze. 25 milioni la richiesta del Torino, 18 più bonus a prima offerta del presidente biancoceleste. Come scrive Repubblica oggi, nelle pagine della Cronaca di Roma, C'è ottimismo per arrivare a chiudere l'affare intorno ai 20 milioni più bonus. Domani intanto il patron laziale è atteso ad Auronzo: la speranza di Sarri e dei tifosi è che non si presenti a mani vuote.