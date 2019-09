Storia a lieto fine tra Ciro Immobile e Simone Inzaghi, amici come prima. La lite al momento del cambio contro il Parma e la panchina con l'Inter sono già dimenticate. L'attaccante della Lazio ha abbracciato l'allenatore dopo il gol segnato ieri al Genoa: "Abbiamo messo fine a questa vicenda, per me è un fratello maggiore".