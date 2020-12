Anche la Lazio come altre società di Serie A è riuscita a rispettare i limiti imposti per i pagamenti di luglio agosto e settembre. Lotito già aveva saldato i primi due mesi. Ieri però, un giorno prima rispetto al termine della proroga del 1 dicembre, come riportato da La Gazzetta dello Sport il patron biancoceleste ha pagato il mese di settembre come previsto. La società assicura poi che in breve tempo verrà accreditata ai calciatori anche la mensilità di ottobre. All'appello mancano ancora i premi (da retribuire) e le due mensilità che i giocatori (chi più e chi meno) hanno accettato di tagliarsi, ovvero marzo e aprile scorsi.