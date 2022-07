Mancano solo pochi dettagli allaper completare la rosa. Uno è il terzino sinistro di ruolo. Sarri in tempi non sospetti aveva fatto il nome dicon il quale ha già lavorato bene ai tempi del. Fin'ora il club ha accontentato quasi tutte le sue richieste e ci proverà anche per l'italo-brasiliano, che resta il principale obiettivo. Mae, per questo, difficile.A fare il punto stamattina è la Gazzetta dello Sport che sottolinea il gradimento del tecnico per il giocatore, ma anche la necessità della società di effettuare prima un'uscita in quel reparto prima di una nuova entrata.Il primo della lista sembra il maggior indiziato per l'addio, ma al momento non ci sono acquirenti con intenzioni concrete all'orizzonte. Eper le aquiLE. Perché, al di là del fattore numerico, è soprattutto quello economico a impedire l'affondo per l'esterno azzurro.Il Chelsea aveva pattuito con il Lione un diritto di riscatto - alla fine non esercitato dai francesi - di. In più c'è la questione stipendio., che devono prima abbattere il monte ingaggi, cedendo gli esuberi per racimolare risorse utili da reinvestire. Senza quelle ogni altro discorso di mercato sembra difficile da portare avanti.