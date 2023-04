"Dovete stare tutti calmi: le indagini della GdF sono nate dalla necessità di capire chi tra Lazio e Roma detenesse il cartellino di Ibañez, perché dopo tre derby ancora non gli è abbastanza chiaro"

La notizia delle perquisizioni dellaha creato il caos tra i tifosi della. Il fantasma di un nuovo scossone giudiziario, proprio ora che la squadra di Sarri sembrava lanciata in un finale di stagione positivo, sta dividendo gli animi sul web. Non mancano le prese in giro ai rivali romanisti (che non sembrano passarsela tanto meglio) e la quantità di meme sul web che ironizzano suè esorbitante. Ma a far letteralemtne scoppiare i social sono le ire di chi si scaglia contro una presunta giustizia sportiva ad orologieria.Una delle idee più diffuse è che questo filone di indagine sia nato solo con l'intento di buttare in caciara - per dirla in romanesco - tutta la questione legata alla penalizzazione della. L'intento del sistema - qualuque esso sia - sarebbe quello di seguire il principio "tutti colpevoli, nessun colpevole" (ammesso che questo principio esista, ndr). Altri ancora sostengono che l'aiutino non sia per i bianconeri, ma per le due milanesi. "" è la tesi che accomuna a dirla tutta sia gli animi biancocelesti, sia quelli giallorossi. E visto che in questo momento tutte le strisciate sembrano un po' in difficoltà nella corsa ai primi 4 posti, ecco che per assecondare le volontà di chi comanda (e la varietà dei nomi che spuntano fuori su questo concetto va dai reconditi meandri dellae dellafino alle più alte cariche dello stato) spunta fuori un'inchiesta sulle romane. Perché la Lazio lì su da fastidio. Scambi feroci di accuse di piagnistei e sindromi di accerchiamento tra i tifosi fanno da corince a questo delirio complottista. E poco conta, in questa isteria generale, che si tratti dii. Il potere di quelle del Nord è sempre un'ombra maligna che va combattuto a prescindere.L'altro aspetto che in questi due giorni ha caratterizzato i messaggi sul web sono le battute su. Molte delle quali strappano più di un sorriso. Da diverse sessioni laha il mercato impantanato dall'indice di liquidità, per questo il fatto di finire nel ciclone delle plusvalenze sembra un'assurdità.contemporaneamente si moltiplicano in tutte le salse, per ricordare come funzionavano gli scambi di giocatori tra Lazio e Salernitana. A tal proposito, sono irripetibili (ma fanno ridere, ndr) gli improperi per chi teme di veder penalizzata la squadra per colpa del trasferimento diLa palma di spiegazione più divertente per tutta questa vicenda però se l'aggiudica chi, tra i laziali, tira in ballo un personaggio diventato simbolo delle straccitadine vinte nelle ultime stagioni: