Per la Lazio arriva una candidatura dall'Olanda nel ruolo di regista. Per la Champions League servirà rinforzare la rosa con innesti di livello in tutti i reparti, per questo stanno fioccando le proposte a Formello in questi giorni. L'ultima arrivata la riporta questa mattina il Corriere dello Sport: si tratta di Jordie Clasie, 31enne olandese di proprietà dell'AZ Alkmaar. Sarri ha già avuto modo di vederlo all'opera da vicino nel recente doppio confronto di Conference League, che ha visto i biancocelesti capitolare.



si tratta di un profilo di esperienza: è nel giro della nazionale oranje e vanta anche un passato in Premier League, anche se la sua avventura al Southampton non fu molto fortunata. Ha vestito le maglie di Feyenoord e Bruges prima di approdare ad Alkmaar. L'attuale contratto scade nel 2024 e questo renderebbe i costi dell'eventuale operazione accessibili per le casse biancocelesti, che per ora però sono concentrati solo sul raggiungimento dell'obiettivo Champions. Ci sarà tempo poi per valutare ogni possibile occasione.