Le esultanze e gli sfottò biancocelesti per la vittoria della Lazio contro la Roma coinvolgono tutti. Anche ex giocatori. Uno in particolare, legato suo malgrado a uno sfortunato episodio, pesante almeno quanto l'errore di Ibanez di ieri, sembra aver trovato una sua piccola rivalsa. Si tratta di Paolo Negro, autore di una goffa autorete in una stracittadina di oltre venti anni fa, che costo la sconfitta ai biancocelesti e che da allora è rimasto un perenne bersaglio delle prese in giro giallorosse.



Dopo il fischio finale, l'ex difensore laziale ha postato su Instagram una foto dell'errore del numero 3 romanista, con la frase "La spazza Ibanez" e tante emoji che indicano il segno di fare silenzio. Goliardia social che simboleggia bene l'importanza dei derby nella Capitale e quanto siano sentite vittorie e sconfitte dai protagonisti, anche a distanza di tanto tempo.