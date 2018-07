Quissanaga Bastos, difensore della Lazio, parla a Lazio Style Channel al termine dell'allenamento odierno: "Il tempo è buono e ottimo per lavorare. Dopo la vacanza essere qui ci permette di fare un buon lavoro. Il nostro è un gruppo molto buono, stiamo tutti insieme. Parliamo in tanti in portoghese, ma anche con gli altri siamo tutti molto amici. La nostra è una famiglia, se qualcuno si trova in difficoltà c'è sempre la voglia di aiutare. Io sono felice di questo gruppo, dove tutti sono disponibili. Voglio sempre lavorare duro per farmi trovare pronto quando il mister mi chiamerà per giocare".



SU RONALDO - " Ronaldo in Italia? Non si può non parlare di lui. È il calciatore più forte del Mondo. Immobile? Lui è bravo e crea sempre difficoltà ai difensori. Io cerco di dare sempre il meglio con lui per migliorarmi. In camera? Adesso sto da solo, così posso riposare di più".



SUL PRESIDENTE ANGOLANO - "Il mio incontro con il presidente dell'Angola? Ero molto emozionato. Per me è stato un sogno. Stare insieme con lui è stato bello, mi ha parlato con molto affetto e sono felice per questo".