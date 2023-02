Felicità a casa di Luca Pellegrini per il suo ritorno a Roma. Questa volta per indossare i colori della Lazio, di cui lui stesso (anche se non lo ha mai esternato prima di ieri, per motivi professionali) e tutta la famiglia sono tifosi. Ai microfoni di Radiosei, emittente radiofonica romana che segue da vicino le vicende biancocelesti, è intervenuto il padre del ragazzo: "Non c’è stato bisogno di chiedere alcun sacrificio economico a Luca. Lo ha fatto di sua spontanea volontà. Un gesto che dice tutto di lui, senza aggiungere altro".



FIDUCIA - "Io non ho parlato con nessuno della Lazio. Lo ha fatto solo Luca con i suoi agenti. Oltre al mister Sarri so che anche Martusciello ha perorato molto la causa per farlo arrivare. Di queste cose però preferisco che sia Luca a parlarne. Sento che c'è grande fiducia dello staff e della società ed è così si fanno le cose migliori".



REGALO - "Non sono una persona scaramantica, ma il derby è una partita particolare. Non è lontano, ma per ora non voglio pensare a quello che succederà. Si giocherà il 19 marzo, il giorno della festa del papà... potrebbe farmi un bel regalo (ride, ndr)".