Nel giorno del suo compleanno, la radio ufficiale dellaha contattatoper fargli gli auguri e per ricordare insieme a lui alcuni momenti della sua avventura in biancoceleste. Queste le parole dell'ex Panterone:"Grazie per gli auguri.Sin dalla prima partita, quando vincemmo la Supercoppa, ho iniziato col piede giusto e da lì in poi per me è stato tutto perfetto, anche con le difficoltà del mio primo anno. Ma dopo tutto è andato alla grande.Piano piano, con l’aiuto di tutti a Formello e fuori, le cose sono migliorate"."Immobile non te lo devo spiegare io. Che sia forte lo sanno tutti, ma, la sua capacità di essere leader dentro e fuori dal campo. Questo veramente fa la differenza"."Il 2019 è stato il periodo della mia consacrazione. Quella stagione il mister mi diede ancora più fiducia e io credo di averla ripagata. Il gol al derby non lo dimenticherò mai, perché è stata una delle notti più belle. E poi la finale di Coppa Italia è stato un momento magico"."Mai mi sarei immaginato di rimanere tanto tempo alla Lazio, anche dopo il primo anno dove le cose non sono state proprio perfette. MaPoi ci sono altre che hanno più facilità nel fare le cose, ma il fatto di essere rimasto a Roma per 4 anni ha reso la Lazio la squadra del mio cuore"."Io non sono uno che sta spesso sui social, ma mi piace scambiare pareri anche con i tifosi eSono stato in diverse squadre, ma il rapporto con i laziali è diverso. Loro sono nel mio cuore, al primo posto. E il loro affetto è ricambiato"."PurtroppoQuell’anno eravamo una squadra forte, solida, in gamba, tutto andava bene. Poi la pandemia ha fermato tutto. Il mio pensiero era quello di tutta la squadra., ma tutto si è infranto, purtroppo. Il mio gol a Cagliari probabilmente ci diede quella stoccata decisiva per crederci davvero. Lì andai in estasi totale, dopo una partita dura. Poi nella top 3 ci metto anche quello al derby e quello con la Juve su assist per Tucu"Spero che ci risentiremo per festeggiare insieme. Un abbraccio a tutti i tifosi e grazie ancora per l’amore e l’affetto. Sappiate che anche qui in Arabia c’è un altro laziale!"