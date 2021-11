L'ex centrocampista della Lazio e attuale commentatore tecnico di Dazn ha parlato ai microfoni ufficiali del suo ex club. Ecco come si è espresso sul momento dei biancocelesti, sulla prossima sfida, su Cataldi e Immobile. "Ricordo l'ultima trasferta a Marsiglia, fu bella perché vincemmo. Giocammo bene, portando a casa una vittoria importante. Fu molto sentita fuori, ma Marsiglia è sempre stata una piazza calda. L'assenza dei tifosi condizionerà appena la squadra entrerà in campo, vedere il settore ospiti vuoto un po' ti fa pagare la cosa. Purtroppo non dovrebbe esistere una cosa del genere perché oggi ci sono tutte le possibilità di far viaggiare i tifosi in sicurezza".



Poi su Cataldi: "Danilo è cambiato da un po', da un anno e mezzo ha cambiato il modo di vedere se stesso, è già maturato. Sapevo che con Sarri avrebbe avuto modo di trovare spazio, doveva solo lavorare. Non sono sorpreso del suo rendimento, ha le caratteristiche per poter essere importante per questa Lazio".



Sul momento e su Immobile: "La Lazio questa sera dovrà fare punti perché il format del girone è cambiato. A Bergamo la Lazio ha fatto la miglior prestazione stagionale contro una squadra forte, che lascia poco tempo e spazio. Il gol subito è stato fortuito, bisogna ripartire dalla prova offerta contro l'Atalanta. Immobile? Quando segna, è scontato. Ciro è destinato a segnare ancora tanti gol con la Lazio, sono felice per lui, è l'ennesima dimostrazione di quanto sia forte per questa squadra".