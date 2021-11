Nella conferenza stampa di presentazione di Marsiglia-Lazio, Jorge Sampaoli è tornato su un vecchio tormentone. Si tratta ovviamente dei contatti che nel maggio del 2016 ebbe con il club capitolino per il dopo Pioli. A confermarlo è stato lo stesso tecnico dell'OM: "Vicino alla Lazio? In effetti ho avuto un incontro con Lotito. C'era questa opportunità che alla fine non si è concretizzata. Avrebbe potuto essere qualcosa di interessante".