Marco Parolo, centrocampista della Lazio, ha parlato a Sky Sport dopo la partita vinta contro l'Olympique Marsiglia: "Complimenti a tutti, ora possiamo giocarci il primo posto, volevamo questo risultato e lo abbiamo ottenuto. Dalla Lazio ci si aspetta tanto, stiamo facendo quello che abbiamo fatto lo scorso anno. Oggi siamo stati vogliosi più che bravi, abbiamo messo in campo la cattiveria giusta. Sul gol del Marsiglia ho sbagliato io, ma abbiamo avuto più occasioni noi per segnare il 3-1 che loro per il pareggio. Lazio da finale? Sono d'accordo, avevamo fatto una grande partita a Salisburgo lo scorso anno e poi è successo l'imponderabile. Possiamo pensare alla finale, abbiamo una rosa importante. È bella l'Europa League, è un trofeo a cui teniamo molto".