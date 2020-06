Match-winner di Torino-Lazio, Marco Parolo commenta a Sky Sport al termine dell'incontro: "Sono felice per il gol e la vittoria, mi mancava segnare. Ci ho creduto e mi sono riscattato per l'errore sulla rete subita. Era importante vincere, è un successo meritato, abbiamo dominato in lungo e in largo. Sfida alla Juve per lo scudetto? Il nostro obiettivo è raggiungere la qualificazione in Champions, poi vogliamo dare fastidio ai bianconeri e continuiamo a provarci. Il Genoa ha bisogno di fare punti per salvarsi, tiferemo per loro".