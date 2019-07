Terza vittoria della Lazio in amichevole, cinque gol alla Triestina e e un passo in più verso la condizione ideale per la squadra di Inzaghi. Nel post partita Marco Parolo ha parlato del precampionato dei biancocelesti: "Sono contento per il lavoro fatto sull'intensità. Il livello della squadra si è alzato e tra di noi c'è più competizione, questo deve spingere ognuno di noi a dare la spinta per andare avanti. La vittoria della Coppa Italia è l'esempio che quando ci poniamo un obiettivo difficilmente non lo centriamo, anche in gara secca. Se riusciremo ad affrontare ogni partita e ogni allenamento con questa mentalità possiamo ottenere risultati importanti".