Marco Parolo dice la sua sul razzismo nel calcio. Il centrocampista italiano della Lazio ha dichiarato: "Se è giusto sospendere la partita per i cori razzisti? È un tema delicato. Per me sospendendo la partita si dà peso a 4-5 persone che fanno gesto sbagliato e si dà risalto a loro. È brutto sentirle, ma se si dà meno peso queste persone vanno a scomparire. È brutto, succede e non dovrebbe".