Il neo svincolato Marcosi è concesso in una lunga intervista a SkySport. L'ex centrocampista dellaha parlato di diverse tematiche. Tra queste ultime ha elogiato in primis l': "Come si batte la? Rivedo tante analogie di spirito, di voglia, di adrenalina che avevamo nel 2016. La forza vera è. La differenza la si fa nelle seconde palle, nella voglia di arrivare prima. È quello che è accaduto anche colche accorcia e recupera palla,che vince il contrasto,che fa perdere tempo al difensore, si distrae. C'è proprio quella voglia di non prendere gol, di. Penso che questo debba essere il segreto".Poi su Felipe Anderson: ". Dopo la Lazio non è mai riuscito a esplodere definitivamente, ma. Conosce l'ambiente, sa come muoversi e cosa può dare e cosa viene richiesto a un giocatore alla Lazio. Potrà essere il Felipe che avevamo ammirato,. Le esperienze all'estero sono formative anche se non trovi spazio da titolare. In più dentro ti cresce la voglia di dimostrare ancora di più".Infine sul futuro: ". Ho le idee chiare sul mio futuro post calcio,. Spesso mi capita di fare delle ipotesi che si verificano e dico uno più uno più uno forse sono portato. Un grandissimo giocatore comediceva: 'Quando un attaccante ha tre volte culo, diventa talento'. Se segni tre volte a porta vuota è perché ti sei fatto trovare al posto e al momento giusto. La mia idea è la stessa, se azzecco più cose forse non è sbagliato pensare di farlo".