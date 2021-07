Primo grande colpo per la Lazio che prova ad accontentare Maurizio Sarri con l'acquisto del primo esterno d'attacco richiesto dall'allenatore toscano. Si tratta di un grande ritorno, perché tornerà a vestire la maglia biancoceleste l'esterno brasiliano Felipe Anderson rientrato al West Ham dopo un anno di prestito al Porto.



LA CONFERMA SOCIAL - E a confermare l'esito positivo della trattativa è stato proprio il fantasista brasiliano attraverso il suo profilo personale di Facebook (privato) in cui ha postato due pallini, uno bianco e l'altro celeste a cui ha aggiunto il simbolo dell'aquila laziale.



LE CIFRE - La formula con cui Felipe Anderson torna in Italia dal West Ham è di quelle che rendono felice un presidente attento ai conti come Lotito e che per il brasiliano aveva incassato 35 milioni di euro al momento della sua cessione. Arriverà praticamente a costo nullo, ma con la percentuale della futura rivendita del giocatore che toccherà il 50% del futuro incasso.