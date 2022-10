Partenza sprint della Lazio in questa Serie A. 20 punti e terzo posto in classifica, a -3 dalla vetta, sono il quarto miglior avvio di campionato dei biancocelesti nell'era dei 3 punti a vittoria.



Come ricorda oggi il Corriere della Sera, nel 1999-'00 la squadra allora guidata da Eriksson ne conquistò 21 nelle prime nove giornate. E a fine stagione arrivò lo scudetto. Meglio fecero gli uomini di Edy Reja nel 2010-11, con 22 punti, arrivando però quinti a fine anno, vedendosi soffiare il piazzamento in Champions dall'Udinese per gli sconti diretti sfavorevoli. Il risultato del tecnico friulano è stato poi eguagliato da Inzaghi nel 2017-18. Anche quella volta però alla fine le Aquile si piazzarono quinte.