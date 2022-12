Cena di Natale per la. Appuntamento divenuto ormai consueto per staff, dirigenza e calciatori biancocelesti, che si sono ritrovati presso l'Hotel Rome Cavalieri Waldorf Astoria, in zona Monte Mario. Nel corso della serata,ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'andamento della stagione fino alla sosta e sulle aspettative in vista della ripresa. Queste le dichiarazioni riportate da lalaziosiamonoi.it:"Il cambiamento rispetto allo scorso anno è evidente. Come squadra siamo più maturi e consapevoli. In campo ci divertiamo e i risultati stanno arrivando.Dobbiamo passare dall'essere una buona squadra a diventare una grandissima squadra. Non possiamo avere nessun momento di calo, sia con le grandi, sia con le piccole."Il gioco che vuole il mister prevede un blocco totale che lavora insieme. Non c'è solo la difesa a difendere, il lavoro parte dagli attaccanti. E se anche un solo giocatore sbaglia nella pressione, poi si va in difficoltà tutti.. Siamo pronti per ricominciare al meglio il campionato""Non ho potuto fare tante vacanze in questo periodo, perché ho dovuto recuperare dal problema fisico. Lo avevo anche ad Auronzo, poi ho giocato e sembrava stessi bene, ma alla fine è tornato a darmi fastidio. Ora sto bene e ho voglia di ricominciare. Alla Lazio sto bene e anche per questo ho voluto rinnovare a tutti i costi.poi proveremo ad essere ancora più felici".