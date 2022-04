Oggi si saprà quanto dovrà star fermo Patric. Il difensore della Lazio, dopo il problema muscolare alla coscia sinistra accusato sabato scorso contro il Torino, si è recato oggi in clinica Paideia per gli accertamenti di rito. Dagli esami strumentali si capirà se e quando lo spagnolo potrà tornare a disposizione di Sarri per questo finale di stagione. Oggi intanto la squadra ricomincia gli allenamenti a Formello in vista della sfida col Milan di domenica prossima.