Il difensore della Lazio Patric ha commentato così il pareggio per 2-2 con lo Sturm Graz: "L'espulsione di Lazzari non c'era, ha sbagliato l'arbitro. Durante la gara Zaccagni ha subito tantissimi falli e non ha mai ammonito, in Europa pesa tutto. Abbiamo concesso troppi tiri da fuori area, loro hanno dei gran tiratori e l'abbiamo pagata. Nel secondo tempo abbiamo sofferto l'inferiorità ma nel primo tempo siamo stati bravissimi".