Una scommessa da 1.573 metri. A tanto ammonta l'altitudine sul livello del mare del Monte Agudo, dove Patric ha promesso oggi di recarsi se la Lazio vincerà l'Europa League. Il difensore biancoceleste è stato protagonista del report speciale di DAZN sul ritiro degli uomini di Sarri. Con a sua voce ha raccontato il luogo dove le Aquile stanno preparando la stagione e ha dato anche qualche indicazione sulle aspettative della squadra.



"Lotterò ogni giorno per portare la Lazio sempre più in alto. Per la prossima stagione ci sono tante cose da migliorare rispetto all’anno scorso. In Europa League non dovevamo uscire in quel modo col Porto e poi abbiamo avuto troppi alti e bassi che non ci hanno fatto raggiungere la Champions. Quest'anno però lotteremo ancora e con i nuovi arrivati siamo pronti a divertirci. Ai tifosi prometto che se la Lazio vince l’Europa League, vado al rifugio sul Monte Agudo a piedi".