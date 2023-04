Trenta candeline oggi per Patricio Gabarrón Gil. Il difensore della Lazio in occasione del suo compleanno ha rilasciato un'intervista ai microfoni dei media ufficiali biancocelesti. Queste le parole di Patric a Lazio Style:"Il calcio mi ha insegnato tanto, ogni giorno cerco di migliorarmi. Nulla è impossibile se uno lavora seriamente, i momenti difficili si superano con la dedizione e l’umiltà.Ringrazio tutti per gli auguri.Stiamo dando tante soddisfazioni ai nostri tifosi. Non è ancora il momento di commentare, dobbiamo ancora lavorare. I complimenti andranno fatti eventualmente a fine anno se dovessimo raggiungere gli obiettivi"."Luis Alberto è il nostro mago, da Natale a oggi sta facendo cose incredibili.! Pedro mi ha insegnato tanto, a Barcellona non lo avevo conosciuto bene, ha un’umiltà fuori dal comune., anche lui deve attendere il suo tempo".MOMENTO POSITIVO - "Andiamo avanti gara dopo gara. Il Torino è una squadra fisica, sarà una sfida piena di duelli, forse con poche occasioni perché hanno tanto ritmo, dovremo essere bravi a sfruttare le opportunità che avremo"."Mandiamo un grande abbraccio a Immobile, è stato un brutto spavento, fortunatamente lui e le sue bambine stanno bene".