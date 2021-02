La partita contro l'Atalanta ha registrato anche l'esordio con la maglia della Lazio di Mateo Musacchio. Il difensore argentino (entrato casualmente al 37', stesso minuto del numero di maglia) ha dimostrato già di essere all'altezza nonostante i tanti mesi passati fuori dal campo per i tanti noti problemi alla caviglia. Per lui dopo l'esordio ufficiale si avvicina anche quello da titolare.



Ebbene sì, perché Patric, ammonito contro l'Atalanta, ha raggiunto quota cinque cartellini gialli. Di conseguenza sarà costretto a saltare il prossimo match previsto domenica alle ore 20:45 allo stadio Olimpico contro il Cagliari. Quindi appare abbastanza scontato che toccherà al nuovo arrivato scendere in campo dal 1' sul centrodestra della difesa a 3 di Inzaghi.