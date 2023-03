La strada per l'addio di Milinkovic alla Lazio sembra scritta. Non ci sarà alcun rinnovo e anche nell'ultimo incontro tra l'agente e il club, avvenuto in occasione del derby, è stata ribadita la volontà di cambiare aria a giugno. Come riporta il Corriere dello Sport oggi, c'è una sorta di patto tra Kezman, procuratore del Sergente, e Lotito sulla cifra per cedere il calciatore. 40 milioni è il prezzo del cartellino. Se arriverà sulla scrivania di Formello un'offerta di queste dimensioni nessuno si opporrà alla partenza.



Non un euro di meno però. Il patron biancoceleste, pur con il contratto del classe '95 in scadenza nel 2024, non ha intenzione di dare il via ad aste al ribasso. Questa posizione è stata ben chiarita all'entourage del calciatore. Milinkovic stesso ha più volte detto che non vorrebbe lasciare la società che lo ha lanciato con un pungo di mosche in mano, né di volersi impuntare a tutti i costi per andare via. Vuole un top club europeo, ma non ci saranno strappi, perché il ragazzo comunque a Roma sta bene e alla Lazio deve tanto. Se Lotito verrà accontentato - e Kezman è da mesi all'opera per farlo - sarà addio in estate. Altrimenti le parti si saluteranno cordialmente tra un anno, alla scadenza naturale del contratto.