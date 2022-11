La Juventus batte 3-0 la Lazio, al termine del match l'attaccante biancoceleste Pedro commenta a Dazn: "Il primo tempo abbiamo fatto bene, poi loro su un errore in costruzione ripartono e hanno fatto gol. Nella ripresa hanno fatto meglio di noi e hanno così ottenuto questa vittoria. Se tu metti undici giocatori dietro la palla è difficile fare gol e creare occasioni, poi sappiamo che la Juventus è fortissima in contropiede, una squadra contro cui non puoi sbagliare. Invece noi abbiamo commesso 2-3 errori".



IMMOBILE - "Se si è sentita la sua mancanza? Sì, Ciro ci dà tanto, lo sappiamo. E' un punto di riferimento, prende palla e la gioca coi compagni. A volte ci manca, è un grandissimo giocatore. Ma oggi non ha fatto bene nessuno e per questo non abbiamo fatto una bella partita. Quando gioca Immobile si gioca in maniera diversa rispetto a quando c'è Felipe Anderson che non è un vero 9, ma noi dobbiamo lottare in ogni partita. Finora abbiamo fatto un buon lavoro, ma se vogliamo entrare in Champions League dobbiamo continuare così".



LA SOSTA - "E' strano, è la prima volta per tutti che succede a Natale. Per noi è difficile, abbiamo giocato tante partite in poco tempo, ma vediamo come va il Mondiale e come torneranno i giocatori. Per noi è una fortuna che non vadano tanti giocatori, dovremo lavorare per riprendere velocemente la forma migliore".