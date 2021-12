Cominciano oggi a Formello i preparativi per Lazio – Genoa. Dopo la seduta saltata ieri e il confronto squadra-tecnico, oggi i biancocelesti si sono allenati nel primo pomeriggio. Le notizie positive per Sarri vengono da Zaccagni e Luis Alberto, campanello d'allarme invece per Pedro.



L'ex Hellas, sostituito contro il Sassuolo per un problema al polpaccio, e il mago hanno svolto il lavoro atletico regolarmente con i compagni e partecipato poi alla partitella finale. Assente invece l'esterno spagnolo. Anche lui aveva accusato un dolore muscolare dopo il primi 45 minuti a Reggio Emilia. Oggi è stato tenuto a riposo. Potrebbe rivedersi domani, ma le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno.