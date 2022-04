Manca solo Pedro oggi pomeriggio a Formello. La Lazio si è ritrovata dopo pranzo nel centro tecnico, dopo che in mattinata erano stato ospitati i calciatori del Bodo/Glimti, avversari domani della Roma in Conference League. L'ala spagnola però non era in gruppo. Semplice gestione delle forze per l'ex Barça.



Tutti a disposizione di Sarri invece gli alti elementi della rosa. Sgambata atletica prima delle esercitazioni tattiche in vista del Torino, sabato prossimo all'Olimpico. Domani altra seduta pomeridiana in programma.