Pedro ha fatto 100. La perla al volo di sinistro dal limite dell'area contro il Napoli - tanto bella, quanto inutile ai fini del risultato per la Lazio - è stato il centesimo gol dell'ala di Tenerife nei principali campionati europei. Ennesimo traguardo di una carriera da record.



CAMPIONATI 58 reti in 204 presenze in Liga col Barcellona tra il 2008 e il 2015. Altre 29 nel quinquennio successivo nelle 137 apparizioni in Premier col Chelasea. 5 la passata stagione in Serie A con la Roma e altre 8 quest'anno sull'altra sponda del Tevere.



UNICO AL MONDO In carriera, contando i campionati con le squadre B e C del Barça e tutte le Coppe, sono 193 le marcature, 23 delle quali tra Champions ed Europa League. Nella bacheca Pedro può contare 25 titoli e una serie di primati difficilmente eguagliabili. Ha giocato e vinto almeno una volta tutti i maggiori tornei internazionali per club e per nazioni. Ha realizzato 9 reti in tutte le finali disputate ed è andato a segno in 6 competizioni ufficiali diverse nello stesso anno solare.