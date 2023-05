Bella serata!! Molto fiero di questa famiglia. Andiamo sempre avanti!! #ForzaLazio

Le immagini della festa di domenica scorsa all'Olimpico non svaniscono dalle menti dei protagonisti. Oggi, con un messaggio che però guarda già al futuro prossimo:

L'attaccante spagnolo ha il contratto in scadenza di fatto tra un mese. Sarri e la società vorrebbero tenerlo in rosa ancora un altra stagione. Lui nei mesi scorsi ha valutato tutte le possibili opzioni, tra cui il ritorno in patria. Le sue parole nel prepartita domenica sembrano però indicare una ritrovata convinzione nel portare avanti ancora il progetto tecnico biancoceleste: "Sono tranquillo per il mio futuro. La gente sa che sono felice qua. Ho parlato con il presidente, con la società, con il mister e con i compagni. Speriamo che vada tutto bene per il rinnovo". Per arrivare alla firma bisogna infatti sbrogliare la situazione che imporrebbe di girare alla Roma una percentuale come indennizzo, in base agli accordi presi nell'estate 2021. A quanto pare la volontà è quella di trovare una soluzione per restare ancora un altro po' nella Capitale prima di appendere gli scarpini al chiodo.