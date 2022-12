Non ha ancora rotto gli indugi Pedro sulla questione rinnovo. A gennaio la Lazio si farà avanti con una proposta ufficiale, ma la tentazione di tornare al Barcellona per l'ala spagnola è fortissima. Ecco allora che Lotito studia già l'eventuale piano B, nel caso di addio al numero 9 a giugno.



Secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, l'interesse dei biancocelesti è andato sull'argentino Martin Ojeda, che gioca in patria, con il Godoy Cruz. Il contratto con il club della Primera División (la nostra Serie A, ndr) scadrà a dicembre 2023 e la valutazione del cartellino del classe '98 si aggira sugli 8 milioni di euro.