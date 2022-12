C'è Milos Kerkez in pole per il ruolo di terzino sinistro per la Lazio. Questo almeno è quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, facendo il punto sui possibili candidati nella lista dei biancocelesti. Prima di tutto però, sono necessarie delle uscite. Poi si punterà ad aggiungere un tassello alla rosa di Sarri. Sulla corsia mancina si cerca un profilo giovane, che faccia da comprimario a Marusic. Per questo il classe 2003 dell'AZ Alkmaar calzerebbe a pennello. Scendono invece le quotazioni di Parisi e Valeri, per i quali Empoli e Cremonese sparano un prezzo oltre i 15 milioni di euro.