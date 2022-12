Pressing della Lazio per il rinnovo di Pedro. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport. Il calciatore sembra rigenerato in questa sosta. Alcuni acciacchi alle caviglie, oltre al rendimento super di Zaccagni e Felipe Anderson in autunno, ne hanno limitato il minutaggio rispetto all'anno scorso, nella prima parte di stagione. Da dicembre però è tornato ad allenarsi al massimo. Non ha saltato neanche una seduta e nelle due amichevoli ha dato segnali positivi al tecnico, che potrà puntare su un suo maggiore apporto da gennaio in avanti.



Anche per questo Lotito e Tare vorrebbero chiudere subito l'accordo per prolungare il contratto dello spagnolo di un'altra stagione. Tecnico e società credo molto nell'apporto che una figura come la sua può dare al gruppo. Dal canto suo il classe '87 si trova bene a Roma, ma vorrebbe aspettare ancora qualche settimana. In ballo c'è anche l'ipotesi di tornare a Barcellona, dal suo amico ed ex compagno Xavi. Il club biancoceleste però resta convinto di riuscire a strappare il sì in breve tempo. Già a gennaio perciò si potrebbe arrivare a una svolta definitiva sulla questione.